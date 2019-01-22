Посол Туркменистана аккредитован в Филиппинах

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 января вновь назначенный Чрезвычайный и полномочный Посол Туркменистана Гурбанмамет Эльясов вручил свои верительные грамоты Президенту Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте.

В ходе аудиенции глава Филиппин и посол обсудили перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по актуальным направлениям.

Г.Эльясов был назначен на пост посла в Филиппинах (с резиденцией в Токио, Япония) в июне минувшего года и будет совмещать этот пост с должностью главы туркменской дипмиссии в Японии, где он был аккредитован в октябре 2013 года, став первым послом Туркменистана в стране с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами. До этого он являлся министром здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"