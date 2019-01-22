Глава Туркменистана провел совещание с хякимами

АШХАБАД, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по цифровой видеосвязи с главами администраций регионов и рядом членов правительства.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в велаятах в сферах экономики, сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, транспорта и связи, хода строительства объектов социального и экономического назначения, реализации принятых национальных программ, внедрения системы электронного документооборота.

Временное исполнение должностных обязанностей заместителя хякима Ахалского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту Дж.Гелдымамедовой на период её декретного отпуска возложено на заместителя хякима этрапа Ак бугдай Ахалского велаята А.Топорову.

Р.Везиров был освобожден от выполнения обязанностей заместителя хякима этрапа Берекет. На эту должность назначен Т.Эрепов.

Б.Гылыджов был освобождён от должности хякима этрапа С.Туркменбаши Дашогузского велаята.На его место заступит прежний хяким этрапа Гурбансолтан эдже С.Мередов, которого в предыдущей должности теперь сменит Д.Мырадов.

За допущенные в работе недостатки был уволен Я.Сапаров, заместитель хякима этрапа имени С.А.Ниязова, на эту должность назначили С.Орунбаева.

Президент также подписал Постановление об освобождении Г.Атаевой от должности заместителя хякима велаята по вопросам образования, культуры, здравоохранения и спорта в связи с переходом на другую работу.

Ш.Аннамырадов был смещен с должности хякима Саятского этрапа, на эту должность был назначен Б.Худайназаров.

А.Оразмаммедов был уволен с должности заместителя хякима города Ашхабада как не справившийся с возложенными на него обязанностями, на эту должность заступит Р.Аннаоразов.

Также туркменский лидер освободил Б.Байрамдурдыева от должности заместителя хякима Багтыярлыкского этрапа как не справившегося с возложенными на него обязанностями и назначил на эту должность Б.Гурбанова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"