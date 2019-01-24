Туркменский лидер провел заседание правительства

АШХАБАД, 24 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров по цифровой видеосвязи с членами правительства и рядом ответственных руководителей.

Заседание было организовано с целью рассмотрения текущего положения дел в различных отраслях национальной экономики и общественной жизни страны, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

Прозвучали доклады о ходе подготовки проектов Положения о направлении на работу выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, Программы "Снижение сейсмического риска в сейсмически опасных зонах Туркменистана", проводимой работе по развитию сфер здравоохранения, связи и радиочастотного сектора, упорядочению государственного регулирования цен и тарифов, модернизации деятельности кредитных учреждений, налаживанию на предприятиях Министерства текстильной промышленности производства нетканых материалов (Spansleys).

За неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей и недостатки, допущенные в работе, был объявлен выговор председателю Государственного концерна "Türkmennebit" Довлетдурды Хаджиеву.

Также глава государства подписал Постановление о финансировании контракта на закупку 2 тысяч 424 тонн различных буровых труб для Госконцерна "Türkmennebit".

Было одобрено предложение о выделении министерствам, ведомствам, хякимликам, подведомственным им предприятиям и организациям земельных участков общей площадью 67,67 гектара для строительства различных производственных сооружений, а членам Союза промышленников и предпринимателей – 8 тысяч 583,35 гектара земель для организации производства сельскохозяйственной и другой продукции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"