Туркменистан и Франция провели в Ашхабаде консультации по линии МИД

АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января в ведомстве внешней политики Туркменистана были проведены политические консультации между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Франции, для участия в которых в Ашхабад прибыла с визитом делегация во главе с Флоранс Манжен, директором Управления стран континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции.

В ходе переговоров состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках международных организаций, по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"