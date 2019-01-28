Дан старт строительству трассы между столицей и Туркменабатом

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 26 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января в Ахалском велаяте Туркменистана была проведена церемония старта строительства автобана, который соединит Ашхабад с центром Лебапского велаята Туркменабатом.

Возведение скоростной трассы протяженностью 600 километров будет проводиться в 3 этапа и должно быть завершено в декабре 2023 года.

Проектирование и строительство автобана и его объектов осуществляет акционерное общество закрытого типа "Türkmen Awtoban", являющееся членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Проект, направленный на увеличение объема и скорости грузоперевозок и выход к Международному морскому порту Туркменбаши на Каспии, будет включать в себя строительство 4 мостов через реки, 4 мостов через железную дорогу, 22 мостов на пересечении с другими автомагистралями. Помимо этого, предусмотрен специальный проход для животных. Также будут сооружены 76 подземных пешеходных переходов, водные коллекторы, мосты над селевыми руслами, развязки и другие объекты.

Автобан будет начинаться с перекрестка, который будет сооружен на 24-м километре автомобильной дороги Ашхабад-Дашогуз. Здесь же будут размещены платежные центры, предусматривающие, в том числе, электронную оплату, пункт службы дорожного надзора, площадки для отдыха.

Ширина дорожного полотна составит 34,5 метра - 8 полос движения: по 3 основных и 1 дополнительной - с каждой стороны.

Первый участок автобана (Ашхабад-Теджен) будет введен в строй в декабре 2020 года, второй (участок Теджен-Мары) – в декабре 2022 года, и третий (участок Мары-Туркменабат) – в декабре 2023 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"