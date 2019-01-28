Туркменский лидер поздравил военнослужащих

АШХАБАД, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к служащим Вооруженных Сил страны по случаю Дня защитников Отечества.

В поздравлении говорилось:

"Сердечно поздравляю вас с 27-й годовщиной со дня образования Вооруженных Сил Туркменистана и Днем защитников Отечества! Этот праздник свидетельствует об огромном доверии и безграничном уважении к Национальной армии, защищающей независимость страны, нерушимость границ и конституционный строй.

Защитникам Отечества отводится достойная роль в превращении нашей страны в индустриально развитое государство, в достижении прогресса. Вам выпала честь быть надежными защитниками независимости и постоянного нейтралитета, на которых базируются наши достижения в экономике и гуманитарной сфере, неуклонное повышение уровня жизни народа. Верная служба Отчизне – ваш священный долг.

Уверен, что, показывая образец преданного служения Отечеству, вы используете свои знания и навыки для того чтобы, почитая воинские традиции, приумножать в себе патриотизм, отвагу, бесстрашие, мужество.

В международных отношениях мы строго придерживаемся нейтрально-правового статуса нашего государства. Со странами и народами мира поддерживаем дружественные и добрососедские связи. Эти принципы сполна отвечают национальным интересам, внешнеполитическому курсу нашего государства. В этом контексте Туркменистан консолидирует усилия зарубежных государств, международных и региональных организаций в укреплении мира и солидарности, планомерно развивая отношения, основанные на взаимопонимании и обоюдном доверии. В этом стратегический курс нашей международной политики.

Надежно защищая экономические и политические интересы Родины и будучи преданными военной присяге, вы должны успешно претворять в жизнь принципы, цели и задачи Военной доктрины, определяющей военно-политические, военно-экономические и военно-стратегические основы обеспечения целостности границ нашего государства.

Руководствуясь девизом "Государство – для человека!", Туркменистан планомерно улучшает социально-бытовые условия жизни служащих и работников военных и правоохранительных органов и членов их семей. В этих целях строятся новые жилые комплексы и другие сооружения. Об этом свидетельствует и тот факт, что в году, девиз которого "Туркменистан – Родина процветания", еще 538 семей военнослужащих переселятся в квартиры повышенной комфортности.

Укреплению и модернизации материально-технической базы всех родов войск Вооруженных Сил Туркменистана, созданию самых благоприятных условий для жизни и службы защитников Отечества мы и впредь будем уделять повышенное внимание.

Исполняя воинские обязанности в соответствии с Военной доктриной независимого нейтрального Туркменистана, вы должны быть стальным щитом для Родины и народа, достойными продолжателями патриотических традиций предков, такими же сильными, смелыми, отважными. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, благополучной жизни, больших успехов".

ИП "ТУРКМЕНинформ"