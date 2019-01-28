Гурбангуль Атаева возглавила Союз женщин Туркменистана

Гурбангуль Атаева возглавила Союз женщин Туркменистана28.01.2019 11:54
АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 января в Ашхабаде были проведены 9-е заседание Центрального совета Союза женщин и 4-е заседание Национального центра профессиональных союзов, организованные с целью обсуждения задач на наступивший год.
Также в ходе встречи было объявлено о выходе на пенсию председателя Центрального совета Союза женщин и председателя Национального центра профессиональных союзов Гурбангуль Байрамовой.
На ее место был избрана Гурбангуль Атаева, ранее работавшая заместителем хякима Дашогузского велаята по образованию, культуре, здравоохранению и спорту.
ИП "ТУРКМЕНинформ"