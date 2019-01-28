Делегация Туркменистана вернулась из Ирана

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана завершила визит в Исламскую Республику Иран, предпринятый с целью обсуждения практических аспектов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества.

26 января в Тегеране был проведен очередной раунд политических консультаций на уровне заместителей глав министерств иностранных дел, а также стартовало двухдневное заседание межправительственной комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам.

Также в ходе визита туркменская делегация была принята министром иностранных дел ИРИ Мохаммад-Джавад Зарифом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"