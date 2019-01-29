В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и СНГ

АШХАБАД, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 января внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с председателем правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) Поладом Бюльбюль оглы.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития двустороннего сотрудничества и практических аспектов подготовки к предстоящему в мае в Туркменистане 14-му Форуму творческой и научной интеллигенции стран–участниц Содружества Независимых Государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"