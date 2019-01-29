Хякимы отчитались перед Президентом

АШХАБАД, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по цифровой видеосвязи с участием глав администраций регионов и рядом ответственных руководителей.

Повестка дня мероприятия включала ознакомление с текущим положением дел в сельском хозяйстве, ТЭК и энергетике, ходом строительства объектов социального и экономического назначения, реализации принятых национальных программ.

По итогам совещания глава государства утвердил Акджемал Дурдыеву в должности заместителя хякима Дашогузского велаята, положение о создании межведомственной комиссии по выбору земельных участков для строительства населенных пунктов, а также подписал указ о совершенствовании порядка назначения директоров научно-исследовательских, образовательных институтов подведомственных министерствам, отраслевым ведомствам, Академии наук и высшим учебным заведениям страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"