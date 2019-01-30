Посол Туркменистана приступает к работе в Румынии

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 января вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Аннамаммет Аннаев вручил свои верительные грамоты Президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису.

В ходе аудиенции глава государства и новый глава туркменской дипмиссии обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

Дипломатический ранг Аннамаммету Аннаеву был присвоен главой государства в декабре минувшего года. На посту главы дипмиссии страны в Румынии он сменит Шохрата Джумаева, который теперь возглавляет посольство Туркменистана во Франции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"