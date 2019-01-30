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Глава Туркменистана реорганизовал структуру правительства
30.01.2019 13:03

АШХАБАД, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинет Министров страны.

Мероприятие было организовано с целью ознакомления с текущим положением дел в различных отраслях народного хозяйства, ходом реализации национальных программ, а также глава государства произвел преобразования в стуктуре министерств и ведомств.

Сельское хозяйство

В частности, на заседании был рассмотрен проект Программы развития сельскохозяйственной отрасли на 2019-2025 годы, которая предусматривает комплекс мер по поддержке фермеров и развитию растениеводства, животноводства, птицеводства и других отраслей АПК, водного хозяйства, охраны окружающей среды, а также снижению импорта сельхозпродукции.

Для успешной реализации данной программы туркменский лидер сообщил о решении объединить Министерство сельского и водного хозяйства с Государственным комитетом по охране окружающей среды и земельным ресурсам и создать на их базе Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды. В структуру нового ведомства теперь также войдет Национальный комитет по гидрометеорологии при Кабинете Министров Туркменистана, который будет функционировать как Служба по гидрометеорологии.

В целях усиления деятельности по развитию водного хозяйства будет создан Государственный комитет водного хозяйства, который будет заниматься, в том числе вопросами обеспечения водой сельского хозяйства и населения.

В свою очередь, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйства был переведен в ведение Туркменского сельскохозяйственного института и впредь будет именоваться сельскохозяйственным научно-производственным центром данного вуза.

В ведение Туркменского сельскохозяйственного университета был передан и Институт животноводства и ветеринарии Академии наук Туркменистана.

Промышленность, транспорт и связь

В рамках подготовки к реализации проекта Программы развития промышленной и транспортно-коммуникационной отраслей на 2019-2025 годы было объявлено о вхождении министерств промышленности, связи, железнодорожного и автомобильного транспорта, Государственной службы морского и речного транспорта, а также Службы "Türkmenhowaýollary" в структуру вновь созданного Министерства промышленности и коммуникации, которое будет определять государственную политику по образованию цен и тарифов, организации транспортных потоков.

При этом, данные ведомства не упраздняются, а будут продолжать деятельность в качестве агентств "Türkmensenagat", "Türkmendemirýollary", "Türkmenawtoulaglary", "Türkmenaragatnaşyk", "Türkmendeňizderýaýollary" и "Türkmenhowaýollary" соответственно.

Также в ведение нового министерства было передано Национальное космическое агентство, которое будет подчиняться агентству "Türkmenaragatnaşyk" и работать под названием Космическое управление агентства.

Кроме того,в структуре Министерства промышленности и коммуникации будет создано несколько акционерных обществ, а именно: "Судостроительный и ремонтный завод "Балкан" и "Türkmentehnogurluşyk", в том числе акционерное общество "Türkmensenagat eksport-import".

При этом, Агентство "Türkmendeňizderýaýollary" и Туркменбашинский международный порт примут долевое участие в АООТ "Судостроительный и ремонтный завод "Балкан".

АОЗТ "Türkmentehnogurluşyk" будет образовано на базе Ремонтно-строительного предприятия Государственной компании электросвязи "Türkmentelekom" агентства "Türkmenaragatnaşyk" Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана.

А учредителями АООТ "Türkmensenagat eksport-import" станут Министерство текстильной промышленности, ГК "Türkmenhimiýa" и агентство "Türkmensenagat".

Строительство и энергетика

Для реализации Программы развития строительной и энергетической отраслей на 2019-2025 годы и Национальной сельской программы по развитию велаятов страны Президентом было принято решение о присоединении Государственного концерна "Türkmenawtoýollary" к Министерству строительства и архитектуры и возложении работ по строительству, реконструкции и содержанию автомобильных дорог на хякимлики велаятов и города Ашхабада.

В структуре данного министерства также создается Управление по строительству и эксплуатации дорог.

Сфера науки и образования

В рамках реализации Программы развития систем науки и образования, здравоохранения и спорта на 2019-2025 годы и совершенствования деятельности исследовательских институтов Академии наук Туркменистана был произведен ряд изменений в структуре АНТ.

Так, Институт языка и литературы имени Махтумкули объединяется с Национальным институтом рукописей АНТ, чтобы образовать Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана.

В свою очередь, Институт истории и Институт археологии и этнографии АНТ объединены в Институт истории и археологии Академии наук Туркменистана.

Как уже сообщалось выше, Институт животноводства и ветеринарии Академии наук передается в ведение Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова.

Институт солнечной энергии АНТ переведен в структуру Государственного энергетического института.

Институт биологии и лекарственных растений АНТ будет разделен на

  • Институт общей и прикладной биологии, который войдет в состав Инженерно-технологического университета имени Огузхана,
  • и Институт лекарственных растений, который будет курироваться Министерством здравоохранения и медицинской промышленности.

Также Институт изучения товарооборота национальной продукции был введен в структуру Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.

Кроме того, туркменский лидер подписал постановление, в соответствии с которым, начиная с 2019 года, наряду с поэтапным разделением научно-исследовательских учреждений Академии наук на подразделения, в течение 3 лет определено прекращение финансирования из Государственного бюджета.

Данная мера направлена на "повышение роли Академии наук в экономике Туркменистана, обеспечение конкурентоспособности научных достижений, развитие деятельности научно-исследовательских учреждений на комплексной основе".

Экономика и торговля

В рамках Программы развития торговой отрасли в 2019-2025 годы планируется еще больше повысить роль в общем товарообороте негосударственного сектора, распространить электронную торговлю и, в целом, увеличить долю торговли в формировании ВВП Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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