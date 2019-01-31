Соболезнования народу Бразилии

АШХАБАД, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару.

В нем туркменский лидер выразил соболезнования по случаю гибели множеста людей в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс, передав слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"