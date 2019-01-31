МИД Туркменистана посетила делегация ЕБРР

АШХАБАД, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с недавно назначенным управляющим директором по Центральной Азии Европейского банка реконструкции и развития Бруно Бальванера.

Встреча была посвящена обсуждению вопросов развития двустороннего сотрудничества в банковско-финансовой и бизнес-сферах, возможностей реализации новых совместных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"