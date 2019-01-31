Глава государства утвердил руководителей новых структур

АШХАБАД, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд постановлений об утверждении руководителей новых структур, о создании которых было объявлено в ходе состоявшегося накануне заседания Кабинета Министров страны. Кандидатуры новых руководителей были выбраны акционерами агентств в ходе общих собраний путем голосования.

В частности, Довран Сабуров займет пост председателя Агентства "Türkmenhowaýollary" Министерства промышленности и коммуникации.

Азат Атамырадов назначен председателем Агентства "Türkmendemirýollary" Министерства промышленности и коммуникации.

Байрамгелди Овезов избран председателем Агентства "Türkmenaragatnaşyk" Министерства промышленности и коммуникации.

Ораздурды Суханов избран председателем Агентства "Türkmenawtoulaglary" Министерства промышленности и коммуникации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"