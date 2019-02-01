Делегация Европейского Союза посетила МИД Туркменистана

АШХАБАД, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила делегация во главе со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Петером Бурианом, прибывшая в страну с рабочим визитом.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества на наступивший год, приоритетными направлениями взаимодействия были названы политика, экономика и торговля, транспорт и связь, энергетика, бизнес, культурно-гуманитарная сфера, урегулирование ситуации в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"