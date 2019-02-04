В Туркменистане назначены руководители новых структур в сферах ТЭК и энергетики

АШХАБАД, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд постановлений об утверждении руководителей структур в сферах ТЭК и энергетики.

Так, был уволен генеральный директор Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Довлетмырат Бяшимов как не справившийся с возложенными на него обязанностями, на его место заступит прежний заместитель председателя Государственного концерна "Türkmengaz" Язмырат Мухамметмырадов. Новым заместителем главы ГК "Türkmengaz" глава государства назначил Гуванча Агаджанова.

Новым заместителем министра энергетики Туркменистана стал Хаджимухаммет Реджепмырадов.

Новым заместителем председателя Государственного концерна "Türkmenhimiýa" вместо Ровшена Овезова был назначен Мурад Гурбандурдыев.

В свою очередь, Ровшен Овезов был переведен на другую работу - на пост председателя агентства "Türkmensenagat" Министерства промышленности и коммуникации.

Кроме того, Агамурад Хайытмурадов избран председателем агентства "Türkmendeňizderýaýollary" Министерства промышленности и коммуникации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"