Подведены итоги года

АШХАБАД, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, на котором были подведены итоги социально-экономического развития страны за истекший год.

Встреча была проведена при участии членов Государственного совета безопасности, хякимов велаятов и столицы, представителей национального парламента и общественности.

Рост ВВП в прошлом году составил 6,2 процента. Объемы экспорта продукции в зарубежные страны превысили 11 миллиардов 200 миллионов долларов США.

Увеличены размеры заработной платы, пенсий и государственных пособий. Построены и сданы в эксплуатацию 1 тысяча 704 объекта стоимостью около 10 миллиардов долларов США.

Были озвучены основные показатели развития всех сфер народного хозяйства в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

В частности, темпы роста произведенной продукции составили 105 процентов.

Объем освоенных инвестиций в сфере строительства за счет всех источников финансирования за 2018 год составил 40,3 миллиарда манатов, из которых 63,7 процента было отпущено на возведение зданий производственного, а 36,3 процента – социально-культурного назначения.

Общий объем выданных банками страны кредитов для расширения современных производств по выпуску экспортоориентированных и импортозамещающих товаров вырос на 10,2 процента, по негосударственному сектору – увеличился на 20,4 процента.

В сфере ТЭК план по переработке нефти выполнен на 102,1 процента, по производству бензина – на 100,3 процента, дизельного топлива – на 103,9 процента, смазочных масел – на 100,7 процента.

Отмечалось, что по сравнению с 2017 годом темп роста добычи природного и попутного газа составил 100,5 процента, освоенных инвестиций – 102,1 процента.

По линии транспортно-коммуникационной отрасли план по оказанным услугам и производству продукции выполнен на 108,7 процента, при этом темп роста составил 117,7 процента. Темп роста в сфере грузо- и пассажироперевозок по автомобильному, железнодорожному, воздушному и морскому транспорту составил, соответственно, 103,5 и 101,7 процента.

За истекший год в целях удовлетворения спроса на услуги связи в стране смонтировано 199 тысяч телефонных точек.

По Министерству текстильной промышленности прирост по выпуску хлопчатобумажной пряжи отмечен на уровне 115,9 процента, хлопчатобумажных тканей – 118,8 процента, по производству шелка-сырца – 123,1 процента, швейных и трикотажных изделий – 138,9 процента. Плановые задания по производству ковров и ковровых изделий за январь-декабрь прошлого года выполнены на 134,5 процента при темпе роста 119,3 процента.

По предприятиям Государственного концерна "Türkmenhimiýa" темп роста по производству минеральных удобрений обеспечен на уровне 108,5 процента, выполнение плана по выпуску йода и технического углерода, соответственно, достигло 112,1 и 101,3 процента.

В промышленном секторе темп роста по производству железобетонных конструкций равен 101,8 процента, керамзита – 100,1 процента, план по производству стекла выполнен на 122,5 процента.

По хякимлику города Ашхабада за январь-декабрь план по осуществлению работ и оказанию услуг выполнен на 101процент, темп роста составил 107,3 процента.

По Министерству строительства и архитектуры за рассматриваемый период план по произведенным работам и оказанным услугам выполнен на 100,2 процента при темпе роста 108,9 процента.

По Министерству энергетики темп роста достиг 121,9 процента.

По Министерству торговли и внешнеэкономических связей рост общего объема товарооборота за отчетный период составил 10,1 процента.

Государственной товарно-сырьевой биржей за это время проведено 249 торговых сессий, заключено 26 тысяч 374 договора. Объем общей прибыли увеличился на 23,4 процента.

По Торгово-промышленной палате рост объемов оказанных услуг составил 48,7 процента, дохода – 54,2 процента, прирост общей прибыли – 107,3 процента. Всего в 2018 году было проведено 24 выставки и 26 конференций.

По Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана объемы производства промышленной продукции повысились на 20,7 процента, сельскохозяйственной и продовольственной – на 21,7 процента.

В результате поддержки, оказываемой государством развитию предпринимательства в стране, общий объем экспортированных индивидуальными предприятиями в 2018 году продовольственных товаров по сравнению с 2017 годом вырос на 63,8 процента, непродовольственных и промышленных товаров – на 57,1 процента.

Темп роста объема средств, поступивших от Государственного добровольного медицинского страхования, составил 140 процентов, реализованной продукции и оказанных в сфере здравоохранения услуг – 119 процентов, санаторных услуг – 122 процента.

По агропромышленному комплексу темп роста объемов производства продукции, выполненных работ и услуг составил 108,4 процента. Годовой план по освоению инвестиций выполнен на 109,5 процента.

По линии образования, спорта, туризма, культуры в 2018 году было издано 200 наименований учебников и пособий. За отчетный период школьники участвовали в международных предметных и проектных олимпиадах, в их активе – 99 медалей, в том числе 25 золотых, 16 серебряных, 58 бронзовых.

Студенты на международных интеллектуальных состязаниях удостоились 49 медалей, в том числе 9 золотых, 18 серебряных, 22 бронзовых, а также 17 дипломов различных степеней.

Туркменские спортсмены в 2018 году участвовали в 111 международных соревнованиях, а именно в 22 чемпионатах мира (44 медали), 31 чемпионате Азии и Параолимпийских Азиатских играх (74 медали), 58 различных турнирах (142 медали). Всего ими завоевано 260 медалей – 85 золотых, 69 серебряных и 106 бронзовых.

Государственным комитетом по туризму план выполнен на 100,2 процента. Туркменской государственной издательской службой в 2018 году план выполнен на 132,1 процента.

По линии ведомства внешней политики в прошлом году страну с визитами через МИД посетили 769 делегаций различного уровня. В то же время за рубеж было направлено 608 туркменских делегаций. На сегодняшний день Туркменистан установил дипломатические отношения со 146 государствами мира.

Далее были представлены доклады руководителей других сфер национальной экономики, хякимы велаятов осветили текущее положение дел в регионах.

Также туркменский лидер подписал Программу социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы, в соответствии с которой предусматривается преобразование системы управления и деятельности промышленных секторов и сферы услуг за счет внедрения цифровых технологий с целью развития внутреннего рынка, снижения импорта, поддержки сельского хозяйства, увеличения доли частного сектора в производстве.

В качестве основных отраслей развития национальной экономики были названы электроэнергетика, добыча и переработка нефти и газа, электроника, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, туризм.

Глава государства также утвердил распоряжение об осуществлении заместителями Председателя Кабинета Министров, хякимами велаятов и города Ашхабада контроля над завершением в установленные сроки и с высоким качеством строительства и сдачей в эксплуатацию в 2019 году соответствующих крупных объектов и сооружений производственного и социального назначения.

В своем выступлении в завершение заседания туркменский лидер обозначил в качестве приоритетных направлений развития Туркменистана дальнейшую реализацию внешнеполитического курса страны, развитие сотудничеств с международными организациями и структурами, совершенствование национального законодательства, диверсификацию экономики, развитие сфер транспорта и связи, ТЭК, энергетики, сельского и водного хозяйства, здравоохранения и медицины, науки, образования, спорта, туризма, культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"