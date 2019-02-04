Глава Туркменистана произвел ряд назначений

АШХАБАД, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд кадровых перестановок.

Вместо временного исполняющего обязанности генерального директора Государственной страховой организации Д.Гулмырадова организацию возглавит Гуванч Нурмухаммедов.

На должность руководителя вновь созданного Министерства промышленности и коммуникации был назначен Тахыберди Дурханов.

Аннагелди Язмырадов назначен председателем Государственного комитета водного хозяйства.

Магтымгулы Байрамдурдыев назначен министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Ресул Реджепов назначен министром текстильной промышленности вместо временно занимавшей этот пост Огулхаджат Ишангулыевой.

Кроме того, глава государства назначил кураторов велаятов.

Так, Ахалский велаят стал зоной ответственности вице-премьера Чары Гылыджова, Балканский велаят - вице-премьера Мамметхана Чакыева, вице-премьер Гочмырат Мырадов стал ответственным за Дашогузский велаят, за Лебапский велаят - вице-премьер Мыратгелди Мередов, ведение Марыйского велаята возложено на заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмырата Оразгелдиева, а города Ашхабада - заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Дадебая Амангелдиева.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения установленных заданий в курируемом комплексе был объявлен строгий выговор вице-премьеру Мыратгелди Мередову.

В соответствии с решением главы государства вице-премьер Мамметхан Чакыев будет курировать комплекс промышленности и коммуникации.

Кроме того, глава государства назначил кураторов велаятов.

Так, Ахалский велаят стал зоной ответственности вице-премьера Чары Гылыджова, Балканский велаят - вице-премьера Мамметхана Чакыева, вице-премьер Гочмырат Мырадов стал ответственным за Дашогузский велаят, за Лебапский велаят - вице-премьер Мыратгелди Мередов, ведение Марыйского велаята возложено на заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмырата Оразгелдиева, а города Ашхабада - заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Дадебая Амангелдиева.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения установленных заданий в курируемом комплексе был объявлен строгий выговор вице-премьеру Мыратгелди Мередову.

В соответствии с решением главы государства вице-премьер Мамметхан Чакыев будет курировать комплекс промышленности и коммуникации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"