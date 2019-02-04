В Туркменистане утвержден порядок производства сельхозкультур в наступившем году

АШХАБАД, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов утвердил документы о порядке производства хлопка в наступившем году.

Так, в 2019 году общая площадь отведенных для выращивания сельхозкультур земель в целом по стране составит 1 миллион 372 тысячи 162 гектара. Под хлопчатник в нынешнем году выделяется 550 тысяч гектаров, в общей сложности планируется собрать 1 миллион 50 тысяч тонн сырца.

Постановлением об обеспечении производства в 2019 году хлопка Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, хякимликам Ахалского, Балканского, Дашогузского, Лебапского и Марыйского велаятов было предписано:

обеспечить по стране в 2019 году производство соответствующих объемов хлопка, организовав на высоком уровне работу арендаторов, землепользователей и землевладельцев;

разместить семена хлопчатника по этрапам с учетом почвенно-климатических условий, в соответствии с планом, утвержденным Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

На основании заключения контрактов с производителями хлопка предписано в соответствующие агротехническим нормам сроки:

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды обеспечить их соответствующими объемами высококачественных семян хлопчатника, техническими услугами, связанными с подготовкой земель к севу, севом хлопчатника, уходом за посевами и сбором хлопка;

Государственному комитету водного хозяйства - соответствующими объемами воды для полива;

Государственному концерну "Türkmenhimiýa" - соответствующими объемами удобрений.

Также были определены объемы производства в велаятах картофеля и других овощей, а также лимитные объемы водопользования по велаятам и этрапам.

В частности, в текущем году общая площадь отведенных для выращивания сельхозкультур земель в целом по стране составит 1 миллион 372 тысячи 162 гектара. Выращивание сельскохозяйственных культур было распределено по их видам в соответствии с почвенно-климатическими условиями велаятов и этрапов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"