Туркменистане назван "Лучший этрап-2018"

АШХАБАД, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение, в соответствии с которым за достигнутые высокие показатели в социальной, экономической и культурной сферах этрап Эсенгулы Балканского велаята был объявлен победителем по итогам 2018 года среди этрапов велаятов и городов с правами этрапов.

В данной связи Центральным банком Туркменистана хякимлику этрапа Эсенгулы будет выделена из Государственного фонда развития денежная премия в размере 1 миллиона долларов США.

Кроме того, Президент Туркменистана подписал распоряжение об объявлении среди этрапов велаятов и городов с правами этрапов конкурса на достижение лучших результатов по социальным, экономическим и культурным показателям по итогам 2019 года.

В соответствии с документом создана Комиссия по определению этрапа или города с правами этрапа – победителя конкурса в достижении наивысших результатов по всем показателям в велаятах по итогам 2019 года и утверждён её состав.

Данной Комиссии предписано определить этрап или город с правами этрапа, достигнувший в каждом велаяте наивысших результатов в вышеобъявленном конкурсе, а затем среди них - победителя по Туркменистану.

Документом предписано наградить денежной премией в размере 1 миллиона долларов США хякимлик этрапа или города с правами этрапа, ставшего победителем в этом национальном конкурсе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"