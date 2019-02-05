Туркменский лидер произвел новые кадровые назначения

Туркменский лидер произвел новые кадровые назначения05.02.2019 11:42
АШХАБАД, 5 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел новые назначения в составе руководящего аппарата страны.
Так, новыми заместителями председателя Государственного комитета водного хозяйства стали Джошмырат Седеков и Довлетмырат Маммедов.
На посты заместителей министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды были назначены Ровшен Джумаев (по экономике и финансовой деятельности), Шохрат Аннамырадов (по сельскохозяйственному производству), Джуманазар Аннаев (по сельскохозяйственной технике и оборудованию), Алланур Алтыев (по охране окружающей среды и земельным ресурсам) и Бегмырат Атаев (по промышленной переработке сельхозпродукции).
Должности заместителей министра промышленности и коммуникации займут Баймырат Аннамаммедов, Хаджымырат
Худайгулыев, Ымамберди Шихыев.
ИП "ТУРКМЕНинформ"