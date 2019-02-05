МИД Туркменистана посетила делегация МООНСА

АШХАБАД, 5 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 февраля ведомство иностранных дел Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану, главой Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Тадамичи Ямамото.

Встреча была посвящена вопросам оказания содействия возрождению экономики Афганистана, мирному урегулированию политических процессов в стране, вовлечения ИРА в участие в крупных проектах глобального масштаба в регионе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"