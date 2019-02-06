Туркменистан начал подготовку к 1-му экономическому форуму по Каспию

АШХАБАД, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане под эгидой Координационного центра МИД страны начата работа по организации предстоящего 12 августа в Национальной туристической зоне "Аваза" 1-го Каспийского экономического форума.

5 февраля в Ашхабаде был проведен международный медиа-форум в честь предстоящего события, в котором приняли участие представители отечественных и зарубежных СМИ, дипломатических структур, для них было освещено видение Туркменистана стратегического значения Каспийского моря в региональных и межрегиональных геополитических и геоэкономических процессах, его роли в качестве важного транзитно-транспортного и логистического узла, предложена повестка и основные темы форума.

В ходе встречи были проведены пленарное заседание "Экономическое развитие энергетических и транспортных систем Каспийского моря" и сессия "Туристическое и торгово-экономическое сотрудничество на Каспийском море".

ИП "ТУРКМЕНинформ"