Ашхабад посетил глава МИД России

АШХАБАД, 7 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5-6 февраля Туркменистан посетил с рабочим визитом министр иностранных дел Сергей Лавров.

Визит был предпринят в рамках поездки главы МИД РФ по странам Центральной Азии.

В ходе пребывания в Ашхабаде Сергей Лавров был принят Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, провел встречи со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым и спецпредставителем Генерального Секретаря ООН, руководителем Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальей Герман.

Проведенные встречи и переговоры были посвящены вопросам развития стратегического сотрудничества между двумя странами и обмену мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию в Афганистане.

В частности, стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в Центральной Азии, сотрудничества в Каспийском регионе, а также к взаимодействия в рамках СНГ с учетом председательства Туркменистана в этой организации в наступившем году.

В рамках визита состоялось подписание главами МИД двух стран Программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и России на 2019-2020 годы. а также Сергей Лавров выступил с лекцией перед слушателями Института международных отношений МИД Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"