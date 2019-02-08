Туркменский лидер посетил национальный парламент

АШХАБАД, 8 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Меджлис Туркменистана, где выступил перед депутатами.

Выступление главы государства было посвящено задачам на наступивший год по реализации курсов внутренней и внешней политики страны, принятой на последнем заседании правительства Программы социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы, совершенствованию работы всех отраслей народного хозяйства, диверсификации национальной экономики, развития цифровизации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"