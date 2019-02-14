Посол Туркменистана приступает к работе в Индии

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Шалар Гельдыназаров вручил в Нью-Дели свои верительные грамоты Президенту Республики Индия Шри Раму Натху Ковинду.

Дипломатический ранг был присвоен туркменским лидером Шалару Гельдыназарову вместе с назначением Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Индия (город Нью-Дели) в ходе состоявшегося 18 января заседания Кабинета Министров страны.

Ш.Гельдыназаров, ранее работавший начальником отдела Ближнего Востока, Западной Азии и Афганистана МИД Туркменистана, сменил в должности Парахата Дурдыева, который был переведен на должность главы дипмиссии Туркменистана в КНР.

ИП "ТУРКМЕНинформ"