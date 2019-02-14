Проведено заседание правительства по итогам развития страны в январе

АШХАБАД, 10 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров, которое было посвящено рассмотрению отчетов о ходе социально-экономического развития страны по итогам января текущего года.

В ходе мероприятия были представлены доклады вице-премьеров и ответственных руководителей, курирующих сферы экономики, торговли, промышленности, ТЭК, транспорта и связи, строительства, сельского хозяйства, ЖКХ, энергетики, СМИ и печати, туризма, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"