Делегация МИД Туркменистана вернулась из Туниса

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила визит в Тунисскую Республику, предпринятый 7-9 февраля с целью обсуждения актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в различных областях.

8 февраля туркменская делегация была принята Президентом Туниса Беджи Каидом Эс Себси, а также провела встречи с главой МИД Хумаисом Жинауи и министром развития, инвестиций и международного сотрудничества Туниса Заедом аль Азари.

Проведенные встречи и переговоры были посвящены вопросм развития туркмено-тунисского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, налогов, бизнеса и предпринимательства.

По итогам переговоров были подписаны Меморандум о политических консультациях между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Туниса и Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Тунисской Республики о сотрудничестве между Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Дипломатическим учебным и научно-исследовательским институтом Туниса.