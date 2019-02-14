Проведено рабочее совещание с хякимами и членами правительства

АШХАБАД, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел цифровое видео-селекторное совещание с участием хякимов велаятов и столицы, рядом членов правительства и ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения хода благоустройства и развития Ашхабада, реализации в регионах принятых национальных программ, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, текущего положения дел в сферах сельского хозяйства, ЖКХ, медицины и здравоохранения, банков и финансов, бизнеса, международного сотрудничества и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"