Делегация Туркменистана отправилась в ФРГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 февраля делегация правительственных и деловых кругов Туркменистана отправилась с четырехдневным рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

Целью поездки является участие в предстоящем в Берлине туркмено-германском бизнес-форуме, в ходе которого будут обсуждены практические аспекты развития делового сотрудничества между двумя странами и подписан ряд межправительственных документов, среди которых будут меморандумы о взаимном сотрудничестве в области снабжения различной сельскохозяйственной техники, а также рационального использования земельных и водных ресурсов, подготовки и обучения специалистов для сферы водного хозяйства и по другим направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"