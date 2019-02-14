Обсуждены вопросы развития гуманитарного сотрудничества

АШХАБАД, 13 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 февраля ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с руководителем Регионального центра Международной федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Центральной Азии Баярмаа Лунтан.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества Туркменистана и региональных МФОКК и КП в гуманитарной сфере, включая реализацию совместных проектов в таких областях, как снижение риска бедствий, изменение климата и содействие культуре мира и ненасилия.

ИП "ТУРКМЕНинформ"