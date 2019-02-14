Туркменский лидер заслушал отчеты руководителей силовых структур

АШХАБАД, 13 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 февраля Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны, генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности.

На заседании руководители военных и правоохранительных органов представили главе государства отчеты о текущем положении дел во вверенных им структурах и итогах работы в январе наступившего года, а также проводимых преобразованиях для улучшения служебных и бытовых условий военнослужащих.

ИП "ТУРКМЕНинформ"