В Берлине проведен туркмено-германский деловой форум

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 февраля пребывающая с визитом в ФРГ делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым приняла участие в организованном в Берлине туркмено-германском бизнес-форуме.

В ходе мероприятия представители официальных и деловых кругов двух стран рассмотрели практические аспекты развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, сельского хозяйства, машиностроения и других.

По итогам встречи были подписаны Меморандум между Министерством сельского хозяйства и охраны природы Туркменистана и германской компанией "Umax Trade GmbH", Меморандум между Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А.Ниязова и германской компанией "Umax Trade GmbH", а также ряд соглашений между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и рядом компаний Германии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"