Туркменский лидер провел встречу с представителями общественности

АШХАБАД, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Центр общественных организаций в Ашхабаде, где провел встречу с представителями общественно-политических организаций и сферы культуры страны.

В ходе своего выступления глава государства обозначил задачи, стоящие перед общественными организациями и сферой культуры и искусства, приоритеты по дальнейшему развитию молодежной политики, а также высказал инициативу об увековечении имен видных деятелей культуры и науки.

В частности, среди задач, стоящих перед Молодежной организацией, Союзом женщин и другими объединениями, членами выборных и представительных органов, Союзом промышленников и предпринимателей, творческими деятелями и работниками сферы культуры, были названы сохранение национальных духовных ценностей, традиций и обычаев, позитивного многовекового опыта и сочетание их с условиями современности.

В рамках деятельности по развитию молодежной политики были определены меры по повышению эффективности работы детских дошкольных учреждений, обеспечению правовой и социальной защиты молодых людей, популяризации среди них духовно-нравственных и культурных ценностей, национальных традиций и обычаев, формированию высокоинтеллектуального молодого поколения, повышению его образовательного уровня, расширению кругозора.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухаммедов предложил увековечить имена выдающихся деятелей туркменского искусства – Алты Карлиева, Майи Кулиевой, Бяшима Нурали, Шукура бахши, Махтумкули Гарлыева, Сахы Джепбарова, Османа Одаева, Мырата Гаррыева и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"