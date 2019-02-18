Ашхабад посетила делегация МИД Японии

АШХАБАД, 16 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 февраля ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Японии под руководством начальника отдела Центральной Азии и Кавказа, департамента Европы Министерства иностранных дел Японии Томиямо Микито.

Визит был предпринят с целью участия в прошедших в этот день в туркменской столице двусторонних политических консультациях по приоритетным вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта, международного сотрудничества, водной дипломатии и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"