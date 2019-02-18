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Туркменский лидер провел заседание Кабмина
17.02.2019 11:51

АШХАБАД, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в цифровом формате очередное заседание Кабинета Министров, посвященное приоритетным вопросам жизни страны.

В ходе мероприятия глава государства ознакомился с текущим положением дел в сферах экономики и торговли, сельского и лесного хозяйства, транспорта и связи, ТЭК и промышленности, бизнеса, науки, образования, культуры, здравоохранения и т.д.

Президент утвердил ряд документов:

  • проекты постановлений о завершении строительства современных животноводческих комплексов в Ахалском, Лебапском и Марыйском велаятах, а также о приватизации птицеводческих комплексов в Балканском и Марыйском регионах, которые будут переданы в ведение Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана,
  • проект постановления "Об утверждении состава межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству с туркменской стороны",
  • проект постановления "О посадке деревьев в Туркменистане в 2019 году" по реализации Национальной лесной программы в 2019 году в столице и ее окрестностях, в рамках которой на территории велаятов будет высажено 3 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда, 
  • проект постановления об определении акционерного общества закрытого типа "Deňiz söwda floty" в качестве Национального морского перевозчика, направленный на установку правовых, экономических, организационных основ управления в сфере грузоперевозок, порядка перевозки нефтепродуктов и специальных грузов и иных правил международного взаимодействия,
  • проект "Государственной программы по разработке национальной сметно-нормативной базы и совершенствованию системы ценообразования в строительстве на 2019-2025 годы" и Плана ее реализации, в соответствии с которыми соответствующими учреждениями, министерствами и ведомствами, а также высшими учебными заведениями страны будет подготовлен государственный классификатор стройматериалов, порядка мониторинга ценообразования в строительстве, методической документации, учет программного обеспечения, создание государственного реестра приблизительных норм и цен и т.д.,
  • проект постановления о заключении дополнительного Соглашения об инициативе вакцинной независимости в Туркменистане к Меморандуму о взаимопонимании между правительством Туркменистана и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в отношении обеспечения услуг по закупке.

В ходе проведенного далее рабочего совещания с членами правительства глава государства отдал ряд распоряжений, касающихся реализации Программы по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы, а также дал поручение об открытии специализированной централизованной ветеринарной клиники и приюта для бездомных животных.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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