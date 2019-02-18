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Туркменский лидер поздравил дипломатов
18.02.2019 11:40

АШХАБАД, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к работникам дипломатической службы страны в рамках конференции "Туркменская дипломатия: на службе решения международных вопросов".

В обращении говорилось:

"Поздравляю вас с началом работы конференции "Туркменская дипломатия: на службе решения международных вопросов" и Днем дипломатических работников Туркменистана.

Повестка дня нынешней представительной встречи посвящена приоритетным направлениям внешней политики и дипломатии Туркменистана, задачам по решению актуальных международных вопросов.

Будучи одним из мощных и динамично развивающихся государств мира, нейтральный Туркменистан вносит достойный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Огромный потенциал нашей экономики, проводимые реформы в образовании, науке, здравоохранении и других сферах обуславливают привлекательность страны для иностранных инвестиций. Эффективно задействовав этот потенциал, наше государство уверенно идет вперед. В этом – успешное осуществление Целей устойчивого развития на национальном уровне, что является закономерным следствием заботы о человеке, гарантированной на высоком государственном уровне, - отмечается в Обращении.

Туркменистан формирует высокотехнологичную систему информационных коммуникаций и цифрового управления, дан старт реализации Концепции развития цифровой экономики. В структуре Министерства иностранных дел создан отдел по внешнеэкономическим вопросам, который осуществляет разработку конкретных предложений по поиску эффективных путей развития двусторонних торгово-экономических отношений.

В нынешнем году, проходящем под девизом "Туркменистан – Родина процветания", определены приоритетные задачи в политико-общественной, экономической, культурной областях в контексте дальнейшего развития страны. Также реализуются масштабные планы ускоренного развития по линии науки, образования, здравоохранения, социальной сферы. Для внешнеполитического и дипломатического обеспечения решения этих задач разработаны и реализуются меры по укреплению конструктивной роли Туркменистана в системе международных отношений.

Проводимая Туркменистаном внешнеполитическая стратегия, оказывая положительное влияние на укрепление продуктивных связей в Центральной Азии, Среднем и Ближнем Востоке, обретает все возрастающую и принципиальную значимость в обеспечении мира и безопасности в регионе. При этом мы придаем особое внимание приложению совместных усилий по реализации глобальных Целей устойчивого развития, говорится в послании.

В контексте развития международных политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей Туркменистан привержен тесному и стратегическому сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций.

Выступая с этих позиций, мы на деле и в намеченные сроки осуществляем комплексные меры по реализации инициатив, выдвинутых на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и других важных международных форумах.

В контексте приоритетов внешнеполитической стратегии Туркменистана следует особо подчеркнуть, что в современных условиях значительно возрастает роль энергетической, транспортной и водной дипломатии. С учетом нынешней ситуации в мировом и региональном развитии, исходя из поэтапных задач, предусмотренных Концепцией внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы, туркменская дипломатическая служба реализует комплексные меры, совершенствуя научно-практические подходы и методы своей работы.

Убежден, что создание в составе Института международных отношений МИД Туркменистана специального Учебного центра по приоритетным направлениям туркменской дипломатии будет способствовать выводу на новый уровень подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере международных отношений. А это откроет широкие возможности для усиления научно-исследовательской и аналитической деятельности в области международных связей и дипломатии".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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