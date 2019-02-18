Жители и гости Баку познакомились с образцами туркменского ковроделия

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в столице Азербайджана завершает работу выставка туркменских ковров ручной работы, национальных ювелирных украшений и текстильной продукции, стартовавшая в минувшую пятницу.

Выставка, которая проходит в Азербайджанском музее ковра, организована ведомством текстильной промышленности Туркменистана при поддержке посольства Туркменистана в Азербайджане и Министерства культуры дружественной страны.

В рамках мероприятия представители туркменской делегации провели лекцию об истории и традициях национального искусства ковроткачества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"