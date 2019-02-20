Туркменистан и Румыния углубляют сотрудничество в сфере науки и образования

АШХАБАД, 20 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд документов, направленных на развитие сотрудничества с Румынией в сфере науки и образования.

В частности, ректору Туркменского государственного архитектурно-строительного института разрешено подписать с туркменской стороны "План мероприятий на 2019-2023 годы по выполнению Меморандума о взаимопонимании между Туркменским государственным архитектурно-строительным институтом и Бухарестским техническим университетом гражданского строительства".



Кроме того, ректору Туркменского государственного института экономики и управления разрешено подписать с туркменской стороны "План мероприятий на 2019-2023 годы по выполнению Меморандума о взаимопонимании по образованию и научно-исследовательскому сотрудничеству между Туркменским государственным институтом экономики и управления и Бухарестским университетом экономических наук".

ИП "ТУРКМЕНинформ"