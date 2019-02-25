В Ашхабаде проведены туркмено-афганские переговоры на высшем уровне

АШХАБАД, 22 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 февраля в Ашхабаде были проведены переговоры между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым и прибывшим с официальным визитом в страну Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

Повестка дня переговоров двух глав государств включала рассмотрение актуальных проблем региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес, текущей ситуации в Афганистане, обсуждение приоритетных вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, энергетики, ТЭК и других, а также возможностей реализации новых совместных проектов.

По итогам встречи, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций обеих стран, был подписан пакет документов о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, индустрии, транспорта, таможни и в культурно-гуманитарной сфере, в том числе, Совместное коммюнике Президентов Туркменистана и Исламской Республики Афганистан подписанное Гурбангулы Бердымухаммедовым и Мохаммадом Ашрафом Гани, а также Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Афганистаном.

В завершение визита глава ИРА выступил с лекцией перед профессорами, преподавателями и студентами Института международных отношений МИД Туркменистана и Международного университета гуманитарных наук и развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"