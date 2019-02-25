Новый посол Туркменистана приступает к работе в КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Китайской Народной Республике Парахат Дурдыев вручил свои верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину.

В ходе аудиенции глава КНР и новый глава туркменской дипмиссии в Пекине обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами по всему спектру направлений.

Парахат Дурдыев ранее являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Индия (город Нью-Дели), а также в Народной Республике Бангладеш, в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка и в Федеративной Демократической Республике Непал. На посту посла в КНР он сменит Чинар Рустамову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"