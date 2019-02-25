Глава государства провел очередное заседание Кабмина

АШХАБАД, 24 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства страны.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения хода социально-экономического развития государства, текущего положения в различных отраслях национальной экономики, прежде всего, сельского и водного хозяйства, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, строительства и других, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

По итогам заседания глава государства утвердил постановления "О государственном регулировании цен и тарифов для внутреннего рынка", "Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана" и "Об утверждении Положения о Государственном комитете водного хозяйства Туркменистана", "О строительстве аэропорта в городе Керки Лебапского велаята", "О строительстве в городе Ашхабаде монумента "Велосипед", распоряжение "Об утверждении квот и перечня направлений на приём в аспирантуру, кандидатов на учёную степень и в клиническую ординатуру в 2019 году".

ИП "ТУРКМЕНинформ"