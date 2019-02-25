Делегация Туркменистана вернулась из Южной Кореи

АШХАБАД, 25 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация правительственных и деловых кругов Туркменистана завершила визит в Республику Корея, предпринятый с целью участия в состоявшемся 22 февраля в Сеуле 7-м заседании межправительственной туркмено-корейской комиссии по торговому, экономическому научному и технологическому сотрудничеству, в ходе которого обсуждались практические аспекты развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса, технологий, инвестиций, финансов, промышленности, области энергетики и переработки минеральных ресурсов, строительства и транспорта, сельского хозяйства и рыболовства, а также по линии культуры, туризма, здравоохранения, стандартизации, науки и образования и других.

Также в рамках визита был проведен туркмено-корейский бизнес-форум.

Напомним, что состав туркмено-корейской межправкомиссии со стороны Туркменистана был утвержден Президентом Гурбангулы Бердымухаммедовым соответствующим постановлением от 15 февраля.

ИП "ТУРКМЕНинформ"