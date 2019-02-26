Туркменский лидер провел телефонный разговор с премьером Армении

АШХАБАД, 26 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Беседа была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами по приоритетным направлениям, хода реализации существующих договоренностей, углубления взаимодействия по линии правительства и парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"