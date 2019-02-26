Туркменистан посетила делегация Узбекистана

АШХАБАД, 26 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 февраля завершился двухдневный визит в Туркменистан делегации Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана во главе с заместителем главы ведомства Л.Кудратовым.

Визит был предпринят с целью проведения двусторонних переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в сферах ТЭК, промышленности, торговли, инвестиций и других.

В рамках пребывания в стране делегация посетила Министерство торговли и внешнеэкономических связей, Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана, Государственные концерны "Туркменгаз" и "Туркменнебит".

ИП "ТУРКМЕНинформ"