Проведен телефонный разговор президентов Туркменистана и Узбекистана

АШХАБАД, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел беседу по телефону с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе разговора главы двух стран обсудили приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества, взаимодействия по решению проблемы Приаралья и подготовки к участию туркменского лидера в предстоящей в апреле в Ташкенте Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"