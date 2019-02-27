Новый посол Ганы прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гана (с резиденцией в Тегеране) Мохаммед Саюти Яхaя Идди посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и провел встречу с председателем Меджлиса Гульшат Маммедовой, принявшей его верительные грамоты по поручению туркменского лидера.

В ходе проведенных встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, промышленности, спорта, туризма, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и по линии парламента.

Мохаммед Саюти Яхaя Идди сменит в должности Альхаджи Бава Гильберта Аембиллахи, который был аккредитован в Туркменистане в июле 2015 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"