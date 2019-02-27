В Ашхабаде обсуждены вопросы борьбы с браконьерством на Каспии

АШХАБАД, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля в Ашхабаде завершило двухдневную работу 4-е заседание участников, уполномоченных представителей прикаспийских государств по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море.

Для участия во встрече, которая пррводилась в МИД Туркменистана, в Ашхабад прибыли представители соответствующих министерств и профильных структур Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Российской Федерации.

На повестку дня мероприятия было вынесено рассмотрение существующей договорно-правовой базы в данной сфере между странами региона и обсуждение проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море, который разрабатывается в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности Каспия и Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря, которая была подписана президентами пяти прикаспийских государств в августе прошлого года. .

По итогам встречи участники заседания внесли соответствующие поправки и предложения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"