В Ашхабаде обсуждены вопросы активизации сотрудничества между Туркменистаном и ФРГ

АШХАБАД, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация "Deutsche Bank AG" во главе с главным исполнительным директором по корпоративным и банковским инвестициям Средней и Южной Европы – услугам банковского предпринимательства, руководителем региональных директоров Йоргом Бонгартцом.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов диверсификации межгосударственного сотрудничества в сферах ТЭК, химической промышленности, электроэнергетики, транспорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"